Путин не планирует встречаться с Бегловым на этой неделе

Путин не планирует встречаться с Бегловым на этой неделе
Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В графике президента России Владимира Путина отсутствует встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

В течение первой недели сентября Путин и Беглов видеться в рамках рабочей встречи не собираются. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, в последнее время активно муссируются слухи о возможной отставке Беглова с поста губернатора Северной столицы. В его администрации постоянно опровергают эту информацию, уточняя, что Беглов продолжает работу как и прежде, в рамках своего рабочего графика.

Информацию о возможном назначении губернатора на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии в его пресс-службе назвали «сплетнями».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин ответил тем, кто сравнивает Россию со «страной-бензоколонкой».

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