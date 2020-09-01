Путин ответил тем, кто сравнивает Россию со «страной-бензоколонкой»

Ответ на трудности, с которыми Россия столкнулась во время пандемии коронавируса, показал насколько развита страна, сообщил президент страны Владимир Путин.

Во вторник, 1 сентября, состоялся всероссийский открытый урок, в ходе которого глава государства пообщался со школьниками и преподавателями по видеосвязи.

Особенно Путин отметил дистанционное образование, к которому в стране пришлось прибегнуть из-за активного распространения коронавируса. Факт того, что в стране в максимально сжатые сроки удалось подготовить учреждения к переходу в другой формат обучение, говорит о том, что в стране готовы к вызовам сегодняшнего дня. Это доказывает, что Россия — не «страна — бензоколонка», как могут говорить некоторые, а прогрессивная и технологически развитая страна, готовая к любым сложностям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин объявил о возвращении системы образования к обычной работе.