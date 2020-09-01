Путин ответил тем, кто сравнивает Россию со «страной-бензоколонкой»

Путин ответил тем, кто сравнивает Россию со «страной-бензоколонкой»
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Ответ на трудности, с которыми Россия столкнулась во время пандемии коронавируса, показал насколько развита страна, сообщил президент страны Владимир Путин.

Во вторник, 1 сентября, состоялся всероссийский открытый урок, в ходе которого глава государства пообщался со школьниками и преподавателями по видеосвязи.

Особенно Путин отметил дистанционное образование, к которому в стране пришлось прибегнуть из-за активного распространения коронавируса. Факт того, что в стране в максимально сжатые сроки удалось подготовить учреждения к переходу в другой формат обучение, говорит о том, что в стране готовы к вызовам сегодняшнего дня. Это доказывает, что Россия — не «страна — бензоколонка», как могут говорить некоторые, а прогрессивная и технологически развитая страна, готовая к любым сложностям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин объявил о возвращении системы образования к обычной работе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин дистанционное обучение коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жидкий бетон, вытекший из кузова КамАЗа, залил проезжую часть на ЗСД
Сын Цоя не хочет видеть фильм Учителя в прокате
Петербуржцы сообщили об очередях в Пулково из-за тестирования на коронавирус
Пресненский суд завершил исследования доказательств по уголовному делу Ефремова
Поликлиника на Кустодиева получила штраф за отсутствие масок у врачей
Путин не планирует встречаться с Бегловым на этой неделе
Стало известно, какой пригородный маршрут популярен у жителей Петербурга
Главу «Альянса учителей» в Петербурге уволили из школы