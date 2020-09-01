Владимир Путин объявил о возвращении системы образования к обычной работе

Российская система образования с 1 сентября снова продолжила привычно функционировать после эпидемии коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин обратился к школьникам и учителям в рамках всероссийского открытого урока во вторник, 1 сентября. Лидер государства заявил, что возвращение к старому режиму работы — это целое событие и большая радость. Учащиеся снова смогут сесть за парты, а не за домашние компьютеры, и будут лично общаться со своими одноклассниками и учителями.

Несмотря на это, Путин отметил важность соблюдения мер безопасности, ведь коронавирусная инфекция пока еще окончательно не побеждена. Он попросил учеников и учителей беречь себя и своих окружающих.

Отметим, что всероссийский открытый урок в 2020 году был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России новый учебный год начнется с вакцинации детей от гриппа.