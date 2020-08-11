В России новый учебный год начнется с вакцинации детей от гриппа

Новый учебный год важно начать с иммунизацией детей от гриппа. Такое заявление сделала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. В ходе брифинга она рассказала, что такие меры позволят защитить детей от инфекции, которая «совершенно реальна уже в сегодняшнем дне».

Как сообщили РИА Новости, Попова подчеркнула, что регионы уже начали подготовку к данной работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог из Израиля, профессор Яков Беркун считает, что внедрение массовой вакцинации от коронавирусной инфекции может оказаться преждевременным.Он напомнил, что неудачные последствия краткосрочных или незавершенных испытаний могут привести к новой вспышке движения против прививок.