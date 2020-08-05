Израильский иммунолог предостерег от поспешной вакцинации против COVID-19

Иммунолог из Израиля, профессор Яков Беркун считает, что внедрение массовой вакцинации от коронавирусной инфекции может оказаться преждевременным.
Специалист считает, что прежде необходимо испытать препарат на тысячах людей, которые подтвердят результативность и безопасность вакцины. В связи с крайне сжатыми сроками разработки может пострадать качество важнейшего лекарства. Беркун подчеркнул в интервью РИА Новости, что этим нельзя рисковать, так как вакцину вводят огромному количеству здоровых людей, в отличие, например, от экспериментальных препаратов, получаемых онкобольными.
Иммунолог напомнил, что неудачные последствия краткосрочных или незавершенных испытаний могут привести к новой вспышке движения против прививок.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клинические испытания американской вакцины от COVID-19 успешно завершены.