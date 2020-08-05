Израильский иммунолог предостерег от поспешной вакцинации против COVID-19

Если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то сейчас молодые и здоровые люди, которые получили первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца. Беркун уверен, что этого недостаточно. Фото: pixabay.com

Если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то сейчас молодые и здоровые люди, которые получили первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца. Беркун уверен, что этого недостаточно. Фото: pixabay.com

Иммунолог из Израиля, профессор Яков Беркун считает, что внедрение массовой вакцинации от коронавирусной инфекции может оказаться преждевременным.

Специалист считает, что прежде необходимо испытать препарат на тысячах людей, которые подтвердят результативность и безопасность вакцины. В связи с крайне сжатыми сроками разработки может пострадать качество важнейшего лекарства. Беркун подчеркнул в интервью РИА Новости, что этим нельзя рисковать, так как вакцину вводят огромному количеству здоровых людей, в отличие, например, от экспериментальных препаратов, получаемых онкобольными.

Иммунолог напомнил, что неудачные последствия краткосрочных или незавершенных испытаний могут привести к новой вспышке движения против прививок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клинические испытания американской вакцины от COVID-19 успешно завершены.