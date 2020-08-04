Испытания американской вакцины от коронавируса прошли успешно

Вакцина помогла не только приматам, но и людям.

Компания Novavax, спонсированием которой занимается Билл Гейтс, разработала вакцину от коронавируса и уже провела испытания. Об этом пишет РИА Новости. В эксперименте 56 добровольцам сделали уколы, а затем наблюдали за результатами их анализов — они оказались хорошими. У людей появился высокий уровень антител к коронавирусу без побочных эффектов, а это значит, что привитый человек не заболеет инфекцией. Вакцина также помогла приматам.

Отмечается, что испытания американской вакцины начались еще в мае. Тем временем, в России создали свой препарат – планируется, что к концу года ежемесячно будет производиться 10 миллионов доз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что добровольцы дважды получат вакцину от Covid-19 на испытаниях в центре «Вектор».