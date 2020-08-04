Добровольцы дважды получат вакцину от Covid-19 на испытаниях в центре «Вектор»

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса нового типа в центре «Вектор», получат ее дважды.

Препарат должен способствовать выработке иммунитета против вируса после двукратного введения. Между уколами должен пройти 21 день.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, сбор данных при этом начинается после первой вакцинации. Ожидается, что препарат создаст в организме иммунитет только после второго введения.

Добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей. Напомним, центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции 27 июля.

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