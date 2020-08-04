Добровольцы дважды получат вакцину от Covid-19 на испытаниях в центре «Вектор»

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса нового типа в центре «Вектор», получат ее дважды.
Препарат должен способствовать выработке иммунитета против вируса после двукратного введения. Между уколами должен пройти 21 день.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, сбор данных при этом начинается после первой вакцинации. Ожидается, что препарат создаст в организме иммунитет только после второго введения.
Добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей. Напомним, центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции 27 июля.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса.