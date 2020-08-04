В Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса

За все время пандемии в Петербурге вирус нашли у 32 тыс. 103 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

За все время пандемии в Петербурге вирус нашли у 32 тыс. 103 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице за последние сутки зафиксировали еще 22 случая смерти пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус. Суточная смертность выросла в четыре раза.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что с начала пандемии в городе скончались 2 тыс. 84 человека с Covid-19, а общее число умерших по всей России составило 14 тыс. 351. За сутки в стране с диагностированным заболеванием умерли 144 человека. За все время пандемии в Петербурге вирус нашли у 32 тыс. 103 человек, побороть болезнь смогли 23 тыс. 712 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суточный прирост случаев коронавируса в России стал наименьшим с апреля.