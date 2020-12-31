Сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021

Матч завершился в дополнительное время. Фото: скриншот из Instagram

Матч завершился в дополнительное время. Фото: скриншот из Instagram

Молодежная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира. Команде удалось выиграть у Швеции. До этого были поединки с США и Австрией и Чехией.

Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.

Отметим, что в составе российской команды отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов. А в команде Швеции, – Арвид Костмар, Александр Хольц и Ноэль Гюнлер.

Таким образом, сборная России провела четыре встречи на турнире и уже заочно вышла из группы в плей-офф. На данный момент команда находится на второй строчке с шестью очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России разгромила Австрию и вышла в четвертьфинал МЧМ. Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 7:1 в пользу России.