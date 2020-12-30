Сборная России разгромила Австрию и вышла в четвертьфинал МЧМ

Сборная России разгромила команду Австрии в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 7:1 в пользу России.

В составе российской сборной дубль оформил Василий Подколзин. Заброшенными шайбами отметились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У австрийцев отличился Зенна Петерс.

Хоккеисты сборной России одержали вторую победу на турнире и обеспечили себе выход в четвертьфинал МЧМ. Следующий матч состоится 31 декабря. Сборная России сыграет со Швецией.

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