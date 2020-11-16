СКА победил «Салават Юлаев» с небольшим отрывом

СКА победил &#171;Салават Юлаев&#187; с небольшим отрывом
Петербургская команда одержала четвертую победу подряд. Фото: СКА

Матч завершился со счетом 3:2.

Сегодня, 16 ноября, СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Она завершилась победой СКА со счетом 3:2.

Победную шайбу в ворота противника забросил Владимир Ткачев. Благодаря ему команде удалось вырвать победу. Напоминаем, что это четвертая победа подряд. В ближайшее время СКА предстоит встретиться с «Трактором».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не собирается продавать Дзюбу из-за секс-скандала. Контракт с футболистом рассчитан до 2022 года с возможностью продления на один сезон.

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