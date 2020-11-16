«Зенит» не собирается продавать Дзюбу из-за секс-скандала

Контракт с футболистом рассчитан до 2022 года с возможностью продления на один сезон.

Нападающий Артем Дзюба не покидает «Зенит», так что слухи о его уходе не подтвердились. Об этом пишет «Спорт-Экспресс». В СМИ писали, будто игрок может уйти из петербургского клуба в связи с секс-скандалом. В «Зените» опровергли информацию, отметив, что контракт с Дзюбой заключен до 2022 года с возможностью продления на один сезон. Клуб надеется, что футболист отработает положенное время.

Напоминаем, что в сеть попало видео, на котором Дзюба самоудовлетворяется. После этого его вычеркнули из заявки национальной сборной на ноябрьские матчи, а на матч против «Краснодара» его капитанскую повязку надел защитник Деян Ловрен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский заявил: причина поражения сборной России — отсутствие Дзюбы.