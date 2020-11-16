Боярский: причина поражения сборной России — отсутствие Дзюбы

Основной причиной поражения сборной России от Турции в матче пятого тура Лиги наций является то, что в заявке команды отсутствовал нападающий Артем Дзюба. Такое заявление сделал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

По его словам, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов должен пересмотреть решение «отцепить» Артема Дзюбу от состава национальной команды.

Как сообщил ТАСС, актер подчеркнул, что сборная России проиграла достойно. И добавил, что некоторые судейские решения были не совсем верные.

Напомним, ранее в Сеть было слить интимное видео с Дзюбой. В связи с этим нападающий «Зенита» закрыл свой профиль в Instagram. На фоне инцидента главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать нападающего на предстоящие матчи отечественной команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России по футболу проиграла Турции со счетом 2:3. Матч состоялся 15 ноября.