Сборная России по футболу проиграла Турции со счетом 2:3

Сборная России по футболу проиграла Турции со счетом 2:3
Матч завершился со счетом 2:3. Фото: https://twitter.com/TeamRussia

Во время матча отличился игрок «Зенита».

Сборная России по футболу сегодня, 15 ноября, сыграла с командой Турции в рамках матча Лиги наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу соперников.

Первый гол забила российская команда на 11-й минуте. Автором стал Андрей Семенов. Затем последовало его удаление, так что сборная играла в меньшинстве оставшееся время первого тайма. Также в составе национальной сборной отличился Далер Кузяев – полузащитник «Зенита». Это не помогло команде выиграть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч завершился ничьей. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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