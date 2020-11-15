Сборная России по футболу проиграла Турции со счетом 2:3

Во время матча отличился игрок «Зенита».

Сборная России по футболу сегодня, 15 ноября, сыграла с командой Турции в рамках матча Лиги наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:3 в пользу соперников.

Первый гол забила российская команда на 11-й минуте. Автором стал Андрей Семенов. Затем последовало его удаление, так что сборная играла в меньшинстве оставшееся время первого тайма. Также в составе национальной сборной отличился Далер Кузяев – полузащитник «Зенита». Это не помогло команде выиграть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч завершился ничьей. Встреча завершилась со счетом 0:0.