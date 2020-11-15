Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч завершился ничьей

Женская команда &#171;Зенита&#187; сыграла с &#171;Енисеем&#187;: матч завершился ничьей
Женская футбольная команда "Зенит". Фото: ФК "Зенит"

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Женская петербургская команда «Зенита» сегодня, 15 ноября, сыграла с «Енисеем» на стадионе «Смена» в рамках 13-го тура Суперлиги женских команд. Встреча завершилась со счетом 0:0 – ни один из клубов не смог забить гол.

Девушек пришли поддержать болельщики, а также игроки женской сборной по футболу Специальной Олимпиады из Петербурга. На стадион пускали только в средствах индивидуальной защиты, на входе всем мерили температуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» все еще хочет приобрести игрока «Манчестер Юнайтед». Полузащитник может перейти в петербургскую команду в ближайшие несколько месяцев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
енисей зенит матч


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах мужчина повис на балконе 11 этажа и звал Юлию
В Стрельне в ДТП погиб один человек
Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч ...
В Калининском районе заметили бездыханное тело под окнами дома
Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к коронавирусу
Онколог перечислил ложные признаки рака
На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг
Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут