Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч завершился ничьей

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Женская петербургская команда «Зенита» сегодня, 15 ноября, сыграла с «Енисеем» на стадионе «Смена» в рамках 13-го тура Суперлиги женских команд. Встреча завершилась со счетом 0:0 – ни один из клубов не смог забить гол.

Девушек пришли поддержать болельщики, а также игроки женской сборной по футболу Специальной Олимпиады из Петербурга. На стадион пускали только в средствах индивидуальной защиты, на входе всем мерили температуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» все еще хочет приобрести игрока «Манчестер Юнайтед». Полузащитник может перейти в петербургскую команду в ближайшие несколько месяцев.