«Зенит» все еще хочет приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник может перейти в петербургскую команду в ближайшие несколько месяцев.

Полузащитник Джесси Лингард, играющий за «Манчестер Юнайтед», может перейти в «Зенит». Об этом сообщает спортивный портал fichajes.net. Отмечается, что у футболиста малое количество игрового времени, так что в скором времени руководство клуба может захотеть продать его. Петербургский клуб все еще якобы заинтересован в трансфере Линграда.

За игрока также борются «Вест Хэм» и «Монако». Его стоимость оценивается в 14 миллионов евро. Напоминаем, что Лингард является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три игрока «Зенита» попали в состав сборной России на матч с Турцией. Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало в 20:00 по московскому времени.