«Зенит» все еще хочет приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»

&#171;Зенит&#187; все еще хочет приобрести игрока &#171;Манчестер Юнайтед&#187;
Футболист думает о переходе в другой клуб. Фото: pixabay

Полузащитник может перейти в петербургскую команду в ближайшие несколько месяцев.

Полузащитник Джесси Лингард, играющий за «Манчестер Юнайтед», может перейти в «Зенит». Об этом сообщает спортивный портал fichajes.net. Отмечается, что у футболиста малое количество игрового времени, так что в скором времени руководство клуба может захотеть продать его. Петербургский клуб все еще якобы заинтересован в трансфере Линграда.

За игрока также борются «Вест Хэм» и «Монако». Его стоимость оценивается в 14 миллионов евро. Напоминаем, что Лингард является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три игрока «Зенита» попали в состав сборной России на матч с Турцией. Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало в 20:00 по московскому времени.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит манчестер юнайтед трансфер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах мужчина повис на балконе 11 этажа и звал Юлию
В Стрельне в ДТП погиб один человек
Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч ...
В Калининском районе заметили бездыханное тело под окнами дома
Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к коронавирусу
Онколог перечислил ложные признаки рака
На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг
Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут