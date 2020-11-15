Три игрока «Зенита» попали в состав сборной России на матч с Турцией

Объявлен стартовый состав сборной России на матч Лиги наций против команды Турции.
В матче примут участие три игрока петербургского «Зенита» — Юрий Жирков и Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Полностью состав выглядит так:
Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.
Сегодня сборная России сыграет с командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций.
Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений.
Капитаном сборной России в предстоящем матче будет защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. Такое решение принял главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов.
Напомним, форвард Артем Дзюба не сыграет в этом матче, так как был исключен из заявки сборной на ноябрьские матчи после скандала с публикацией видео с его участием.
Сборная России занимает первое место в группе 3 лиги В после четырех туров. В активе национальной команды восемь очков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по футболу сыграет один из решающих матчей 15 ноября в рамках группового этапа Лиги наций. Соперником национальной команды выступит сборная Турции. Игра пройдет при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений.