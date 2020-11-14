Сборная России сыграет на выезде с Турцией 15 ноября

Сборная России по футболу сыграет один из решающих матчей 15 ноября в рамках группового этапа Лиги наций. Соперником национальной команды выступит сборная Турции.

Матч состоится на выезде в Стамбуле. Игра пройдет при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова занимают первое место в группе 3 лиги В после четырех туров. В активе национальной команды 8 очков.

Предыдущий поединок в рамках Лиги наций также проходил против Турции. Игра завершилась со счетом 1:1 при равной игре обеих команд.

Свою последнюю встречу российская сборная провела 11 ноября против Молдавии. Матч завершился со счетом 0:0. Игра носила товарищеский характер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал Турцию фаворитом в матче против сборной России.