Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал Турцию фаворитом в матче против России

Бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от ближайшего матча национальной команды в Лиге Наций в эфире телеканала «Матч ТВ».

Андрей Аршавин сообщил о том, что игра может оказаться сложной для сборной России. Именно команду Турции экс-футболист сине-бело-голубых выделил, как фаворита встречи.

Также игрок отметил, что ждет дебют вратаря «Краснодара» Сафонова в матче за национальную команду. При этом саму игру Андрей Аршавин не назвал особо интересной.

«Ожидания от матча с Турцией? Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч. Придется трудно, как мне кажется, турки – фавориты в этой встрече», – заявил Андрей Аршавин.

Напомним, что матч сборных России и Турции пройдет 15 ноября в рамках Лиги Наций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Андрей Аршавин представит «Зенит» в молодежной Ассоциации европейских клубов.