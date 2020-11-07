Аршавин представит «Зенит» в молодежной Ассоциации европейских клубов

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин вошел в состав Молодежной рабочей группы в Ассоциации европейских клубов. В ней бывший игрок «Зенита» представит именно петербургскую команду.

По информации официального сайта «Зенита», основной задачей Андрея Аршавина станет стимулирование и развитие молодежного футбола.

Кроме команды из Санкт-Петербурга, в рабочей группе будут представители европейских грандов. Таких как «Манчестер Юнайтед», «Атлетик», «Лион», «Бенфика», «Байер» и «Аталанта» с «Аяксом». Председателем рабочей группы назначен экс-голкипер сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар.

Свое назначение Андрей Аршавин прокомментировал оптимистически для российского футбола.

«Хорошая возможность для нас дополнительно обменяться опытом с коллегами из европейских клубов. Наши тренеры уже давно участвуют в семинарах в европейских академиях, участвуют в международных турнирах, а сейчас появится возможность взаимодействия и на этом уровне», – заявил Андрей Аршавин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» планирует купить зимой полузащитника «Атлетико» Эктора Эрреру.