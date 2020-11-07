«Зенит» планирует купить зимой полузащитника «Атлетико» Эрреру

Футбольный клуб из Северной столицы может пополнить в зимнее трансферное окно полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера. Сумма покупки игрока рассматривается в 5-8 млн евро.

Как сообщает Mundo Deportivo, за игрой Эктора Эрреры следит не только петербургский «Зенит», но и португальский «Порту». При этом, сине-бело-голубые готовы предложить футболисту более выгодный контракт.

Отметим, что Эррера перешел в мадридскую команду в 2019 на правах свободного агента. На данный момент его будущее в клубе находится под вопросом, так как «Атлетико» приобрел Джеффри Кондогбиа, который может вытеснить полузащитника из основного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщик «Зенита» заплатит штраф за отсутствие маски на стадионе на матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Сумма взыскания – 4 тыс. рублей.