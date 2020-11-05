Болельщик «Зенита» заплатит штраф за отсутствие маски на матче против «Брюгге»

Мужчина расстанется с четырьмя тысячами рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября, привлекли к ответственности мужчину, который находился в «Газпром Арене» без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Гражданин пришел поболеть за любимую команду на матч «Зенит» – «Брюгге». Он проигнорировал требование носить маски в общественных местах и во время массовых мероприятий, за что был наказан рублем. Мужчине придется заплатить 4 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге избили пассажира трамвая за просьбу надеть маску. На видео заметно, как мужчина подходит к пассажирам, которые едут в общественном транспорте без масок, и напоминает о штрафе в 5 тыс. рублей за подобное нарушение.