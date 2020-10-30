В Петербурге избили пассажира трамвая за просьбу надеть маску

Житель Петербурга пожаловался в соцсетях, что его избили в трамвае, когда он подходил к пассажирам без маски и указывал на несоблюдение масочного режима. Произошедшее он снял на видео.

Об этом петербуржец рассказал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Он опубликовал видео своего избиения и пожаловался на пассажиров, которые его избили до потери сознания и буквально выкинули из трамвая.

«А я просто просил их соблюдать масочный режим.. Далее мне нанесли несколько ударов, я был не в сознании, и выкинули меня из трамвая на Долгоозерной улице», — пишет мужчина.

На видео заметно, как мужчина подходит к пассажирам, которые едут в общественном транспорте без масок, и напоминает о штрафе в 5 тыс. рублей за подобное нарушение. Пассажиры реагировали по-разному: некоторые просили его представиться, одна девушка его проигнорировала, а кто-то попросил прекратить съемку.

Последняя пассажирка, к которой он подошел, попросила своего знакомого, который сидел рядом с ней, «разобраться». Видео заканчивается тем, что этот пассажир набрасывается на автора ролика.

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