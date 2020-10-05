В метро Москвы избили женщину за кашель без маски

Пандемия коронавирусной инфекции влияет не только на здоровье, но и на спокойствие людей. Постоянная тревога окружающих все чаще принимает агрессивные формы.

В воскресенье, 4 октября, в столичной подземке произошел скандальный инцидент: мужчина напал на женщину, которая ехала в вагоне метро без защитной маски и вдруг начала кашлять. Чрезвычайное происшествие случилось на станции метро «Профсоюзная». Видео с места событий поделились очевидцы в группе «Плохие новости 18+» во «Вконтакте».

На кадрах заметно, что мужчина сначала толкнул кашлявшую пассажирку, а затем буквально набросился на нее с кулаками. К счастью, на защиту женщины бросились другие люди, находившиеся в вагоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ Петербурга выявил нарушения коронавирусных правил в 121 магазине торговых центров города.