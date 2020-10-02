ККИ выявил коронавирусные нарушения в 121 магазине петербургских торговых центров

ККИ выявил коронавирусные нарушения в 121 магазине петербургских торговых центров
Нарушения продолжают фиксироваться. Фото: Pixabay

Работники комитета по контролю за имуществом города в очередной раз осуществили рейд по торговым центрам Северной столицы и выявили значительное количество эпидемиологических нарушений.

Об этом стало известно в пятницу, 2 октября. Как сообщает пресс-служба ККИ, инспекторы проверили работу 223 объектов. В 121 из них были выявлены различные нарушения, связанные с игнорированием правил, введенных в городе, на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

По результатам проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности. Напомним, на недобросовестных ответственных лиц возлагаются штрафы. Если речь идет об индивидуальных предпринимателях, то штрафы для них составляют от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица платят значительно больше — до 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ освободил незаконно используемые «Лендорстроем» 65 тысяч «квадратов» промзоны на Штурманской.

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