ККИ освободил незаконно используемые «Лендорстроем» 65 тысяч «квадратов» промзоны на Штурманской

После завершения демонтажа участок земли будут использовать в соответствии с нуждами города. Фото: pixabay.com

После завершения демонтажа участок земли будут использовать в соответствии с нуждами города. Фото: pixabay.com

В Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) при помощи СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования городского имущества» (ЦПЭИГИ) освободили 65 тысяч «квадратов» промзоны на Штурманской улице в Московском районе.

Территорию использовал ЗАО «Лендорстрой-2», не имея на это соответствующих документов. Компания использовала промзону для размещения контейнеров, павильонов, бытовок, техники и многого другого и уже давно вышла за пределы участка, арендуемого у города, самовольно хозяйничая на внушительной площади.

Требование об освобождении участка руководство ЗАО «Лендорстрой-2» проигнорировало. Сейчас ККИ работает над привлечением организации к административной ответственности. Отметим, что год назад «Лендорстрой-2» уже штрафовали на 60 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. После демонтажа построек территорию передадут городу для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, а с компании будет взыскана задолженность по арендной плате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ снес 3,5 тысячи квадратных метров гаражей на Пулковском шоссе — на их месте появится школа.