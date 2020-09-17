ККИ снес 3,5 тысячи квадратных метров гаражей на Пулковском шоссе, там построят школу

В четверг, 17 сентября, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга освободили от гаражей около 3,5 тысяч квадратных метров.

Этот участок земли, расположенный на Пулковском шоссе, рядом с домом №34 корпус 2 литера А, впоследствие будут использовать под строительство общеобразовательной школы на 1100 учеников. Оказалось, что большинство гаражных боксов используются не по назначению, — в них хранят всякий хлам, — либо не используются вовсе. Некоторые гаражи владельцы освободили добровольно.

Однако были и те, кто агрессивно отстаивал свои объекты. Находившиеся рядом сотрудники полиции, к счастью, помогли справиться с нарушителями порядка. Гаражная автостоянка кооператива ЗАО «Лето» еще с 2010 года находится на этом участке незаконно, а с 2019 года собственники 44-х гаражей не вносят плату за пользование городской землей. Задолженность превысила 130 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рейд ККИ выявил восемь торговых точек, незаконно использующих городские помещения.