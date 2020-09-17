ККИ снес 3,5 тысячи квадратных метров гаражей на Пулковском шоссе, там построят школу

ККИ снес 3,5 тысячи квадратных метров гаражей на Пулковском шоссе, там построят школу
Сотрудники ККИ практически не встретили сопротивления при сносе гаражей. Фото: ККИ

В четверг, 17 сентября, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга освободили от гаражей около 3,5 тысяч квадратных метров.

Этот участок земли, расположенный на Пулковском шоссе, рядом с домом №34 корпус 2 литера А, впоследствие будут использовать под строительство общеобразовательной школы на 1100 учеников. Оказалось, что большинство гаражных боксов используются не по назначению, — в них хранят всякий хлам, — либо не используются вовсе. Некоторые гаражи владельцы освободили добровольно.

Однако были и те, кто агрессивно отстаивал свои объекты. Находившиеся рядом сотрудники полиции, к счастью, помогли справиться с нарушителями порядка. Гаражная автостоянка кооператива ЗАО «Лето» еще с 2010 года находится на этом участке незаконно, а с 2019 года собственники 44-х гаражей не вносят плату за пользование городской землей. Задолженность превысила 130 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рейд ККИ выявил восемь торговых точек, незаконно использующих городские помещения.

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комитет по контролю за имуществом санкт-петербург


 

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