ККИ выселил восемь торговых точек, незаконно использующих помещения

Всем пользователям указанных помещений были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения, в установленные сроки помещения освобождены не были либо были освобождены частично. Фото: пресс-служба ККИ

Всем пользователям указанных помещений были выданы уведомления о необходимости их добровольного освобождения, в установленные сроки помещения освобождены не были либо были освобождены частично. Фото: пресс-служба ККИ

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) проверил работу нелегальных торговых точек в Центральном, Василеостровском, Московском, Красногвардейском и Адмиралтейском районах города.

Так, из помещения на Индустриальном проспекте, 17 корпус 2, площадью 120 кв. м, выселили баню: владельцы произвели незаконную перепланировку и после расторжения договора не покинули объект. Им придется заплатить городу 1,8 млн рублей. Точка общепита на Большой Морской, 25, в историческом доме, где жил Герцен, также игнорировала расторжение договора аренды с городом и теперь должна около полумиллиона рублей.

Незаконно используют городские площади и врачи: два стоматологических кабинета на улице Севастьянова, 12, и на 7-й Красноармейской улице, 13, также были закрыты. Пришлось выселить магазин на Невском, 175, и прачечную на Невском, 103, чей срок договора аренды давно истек. А вот у владельца продуктового магазина в доме на Литейном, 58, и вовсе такого договора никогда не было. Инспекторы ККИ наведались и в хозяйственный магазин на Железноводской, 68, владельцы которого без договора заняли часть жилого здания, которая не является их собственностью, под торговый зал и склад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рейде ККИ, который прошел 28 июля.