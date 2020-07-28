Сотрудники ККИ помогли незаконным арендаторам покинуть помещения в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил объекты нежилого фонда, занятые и используемые незаконно.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники ККИ обследовали нежилое помещение площадью более 2,5 тыс. кв.м. на первом этаже жилого дома №46/1 на проспекте Просвещения. Оказалось, что на объекте выполнены многочисленные планировки и переустройство. Там размещались магазины, фотоцентр, парикмахерская, ателье и прочие объекты, оказывающие бытовые услуги.

Ранее объект арендовала ЗАО «Детский мир «Людмила», однако в 2018 году договор аренды был расторгнут. После этого в помещении работали индивидуальные предприниматели.

Также комитет выявил незаконную баню в доме №9 по Сиреневому бульвару. Сотрудники ККИ освободили помещения кафе на Октябрьской набережной, ул. Маяковского, ул. Караванной. На Лиговском проспекте выявили нелегальный тату-салон, а на Краснопутиловской незаконно располагался фитнес-центр.

Помимо этого, на Гатчинской улице было установлено что нежилое помещение использовалось под жилые цели, а помещение на Пушкинской улице нелегально занимал маникюрный салон.

«Всем пользователям указанных помещений были выданы уведомления необходимости их добровольного освобождения, в установленные сроки помещения освобождены не были либо были освобождены частично. В течение недели сотрудниками ККИ совместно с подведомственной организацией проводились мероприятия по освобождению незаконно занятых объектов нежилого фонда.» — отметили в ККИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновники подвинули летние кафе в Петербурге.