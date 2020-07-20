Чиновники подвинули летние кафе в Петербурге

В работе летних кафе нашли нарушения. Фото: комитет по контролю за имуществом

В работе летних кафе нашли нарушения. Фото: комитет по контролю за имуществом

Комитет по контролю за имуществом проверил работу летних кафе в Петербурге. В лидерах по числу нарушений оказалась «барная» улица Рубинштейна.

В этом году кафе и ресторанам разрешено устанавливать столики на улице по упрощенному порядку. Несмотря на это, ряд заведений допустили нарушения. Некоторые из них установили столики без согласования, другие превысили границы выделенного земельного участка и заняли пешеходную зону.

«Сотрудниками ККИ были выданы уведомления о необходимости освобождения незаконно занятой территории или устранения нарушений и приведения в соответствие занимаемых участков», — сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Среди нарушителей оказались «Вьетнамское кафе» на улице Маяковского, бары «Компромисс», «География», «Monkey», «Boozy», «Gods» и «МА» на улице Рубинштейна, «Пуд хлеба» на Кирочной, «Vaffel» и «Пивная карта» на улице Восстания, Хинкальная на Социалистической улице и другие.

Рейды проходили в течение двух недель. Сотрудники ККИ изъяли 90 единиц уличной мебели, включая столы, стулья и скамейки. Составлено 22 протокола об административных правонарушениях.

Ряд заведений также поймали на отсутствии масок или перчаток у сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров.