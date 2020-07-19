В России разработали новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. Одно из них — возможность дистанционного оформления заказа.
Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ разработан в рамках «регуляторной гильотины» и призван заменить подзаконные акты, которые утратят силу с 2021 года.
По новым правилам, кафе и ресторанам запрещено включать в счет дополнительные расходы, которые не связаны со стоимостью блюда — чаевые, комиссии и прочие. Если потребитель уже оплатил такие услуги, он вправе потребовать от ресторана возврат денег.
В документе закреплена возможность дистанционного оформления заказа. Оформить его можно через интернет, либо телефон и другие средства связи.
Роспотребнадзор также включил в проект пункт о наличии дистанционной книги отзывов и предложений. Записи из неё могут быть удалены только через полгода после написания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор составил рекомендации по работе заведений общепита в условиях коронавирусной пандемии.