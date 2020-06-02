Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для общепита

Неизвестно, когда вновь люди смогут беззаботно проводить время в кафе и ресторанах. Фото: pixabay.com

Неизвестно, когда вновь люди смогут беззаботно проводить время в кафе и ресторанах. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по работе заведения общественного питания в условиях коронавирусной пандемии.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, столики в кафе и ресторанах следует располагать на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Прежде это расстояние составляло один метр.

Также необходимо использовать посудомоечные машины с дезинфицирующими средствами. Если такой машины нет, то следует мыть посуду вручную с дезинфицирующими средствами или использовать одноразовую посуду.

Рабочие помещения необходимо проветривать каждые два часа, а также проводить раз в 2-4 часа дезинфекцию всех поверхностей. Кроме того, в заведениях должны быть установлены дозаторы с антисептиками для рук.

Сотрудники должны носить защитные маски, а их запас должен быть рассчитан на пять дней вперед.Перед началом смены персоналу необходимо измерять температуру и отправлять домой сотрудников с симптомами ОРВИ.

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