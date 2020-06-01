Беглов считает, что парки и кафе открывать еще рано

Глава города также рассказал, что на прошлой неделе из резервного фонда правительства Петербурга было выделено 600 млн рублей на выплаты врачам, заразившимся коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Глава города также рассказал, что на прошлой неделе из резервного фонда правительства Петербурга было выделено 600 млн рублей на выплаты врачам, заразившимся коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов считает, что возобновлять работу парков и ресторанов еще рано, послабления в этих областях могут негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.

В своем еженедельном радиообращении к жителям Санкт-Петербурга глава города рассказал о снятых ограничительных мерах, таких как посещение кладбищ с использованием СИЗ и открытие нотариальных и юридических организаций. Губернатор подчеркнул, что в отношении кафе и скверов все еще «надо твердо держать оборону».

Также Беглов упомянул о том, что в городе эффективно наращивают коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он рассказал о перепрофилированной больнице №42, где подготовили 240 мест для больных COVID-19, и дополнительном отделении в «Ленэкспо», где теперь есть 470 коек для пациентов с тяжелой и средней формой коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Роспотребнадзора, россиян ждет вторая волна коронавируса осенью.