Роспотребнадзор озвучил возможные сроки второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, по мнению специалистов ведомства, вторая вспышка COVID-19 в России может прийтись на осень.
В частности, эксперты Роспотребнадзора связывают вторую волну коронавирусной инфекции с ежегодной эпидемии острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В этом случае вероятно появление микст-инфекции, которая будет сочетать в себе и форму КОВИД и схожих ОРВИ.
В связи с этим в Роспотребнадзоре обеспокоены производством вакцины от гриппа и вакцинацией населения. Своевременные мероприятия могут укрепить иммунитет и спасти граждан, поэтому приступить необходимо как можно раньше.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Поповой, течение коронавирусной инфекции зависит, в частности, от свертываемости крови. Теперь заболевание считают не просто пневмонией, а «патогенезом».