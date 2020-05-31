Роспотребнадзор озвучил возможные сроки второй волны коронавируса

По словам Поповой, есть данные, что от одного больного может выделяться оба вируса - и вирус гриппа и COVID-19, "и тогда это, конечно, тяжелое течение". "Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью буквально сейчас", - добавила она. Фото: pixabay.com

По словам Поповой, есть данные, что от одного больного может выделяться оба вируса - и вирус гриппа и COVID-19, "и тогда это, конечно, тяжелое течение". "Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью буквально сейчас", - добавила она. Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, по мнению специалистов ведомства, вторая вспышка COVID-19 в России может прийтись на осень.

В частности, эксперты Роспотребнадзора связывают вторую волну коронавирусной инфекции с ежегодной эпидемии острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В этом случае вероятно появление микст-инфекции, которая будет сочетать в себе и форму КОВИД и схожих ОРВИ.

В связи с этим в Роспотребнадзоре обеспокоены производством вакцины от гриппа и вакцинацией населения. Своевременные мероприятия могут укрепить иммунитет и спасти граждан, поэтому приступить необходимо как можно раньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Поповой, течение коронавирусной инфекции зависит, в частности, от свертываемости крови. Теперь заболевание считают не просто пневмонией, а «патогенезом».