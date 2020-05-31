Глава Роспотребнадзора заявила о связи между течением COVID-19 и свертываемостью крови

Попова объяснила, что раньше коронавирусную инфекцию считали пневмонией, но сейчас понятно, что это патогенез. Фото: kremlin.ru

Попова объяснила, что раньше коронавирусную инфекцию считали пневмонией, но сейчас понятно, что это патогенез. Фото: kremlin.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленной связи между течением коронавирусной инфекции и свертываемостью крови.

Об этом глава ведомства рассказала в интервью журналистке и телеведущей Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» в воскресенье, 31 мая. По словам Поповой, изначально специалисты предполагали, что коронавирусная инфекция «это истинная пневмония», но недавно ученые совершили открытие и установили, что это патогенез.

Причиной развития вируса и формы, которую он принимает в организме человека, является свертываемость крови, состояние сосудов и другие индивидуальные особенности здоровья. Сейчас медики пытаются понять, как COVID-19 воздействует на человека после выздоровления, заключила Попова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению эксперта-вирусолога, строительные респираторы лучше медицинских масок защищают от коронавируса.