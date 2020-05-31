Эксперты рассказали, что лучше масок защищает от коронавируса

Эксперты рассказали, что лучше масок защищает от коронавируса
Фильтры респиратора лучше справляются с задерживанием вредных и опасных частиц пыли и жидкости. Фото: pixabay.com

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев объяснил, что есть защитные средства, работающие гораздо лучше медицинских или тканевых масок.

По мнению специалиста, для защиты от клеток коронавируса отлично подходят строительные респираторы. Они сделаны из особого материала, предназначенного для того, чтобы не пропускать пыль. При этом пыль меньше, например, капель. Медицинская маска не обладает способностью задерживать микрочастицы пыли, в то время как строительный респиратор справляется с этой задачей, объяснил Ларичев изданию «Говорит Москва».

Респираторы также эффективны в борьбе с распространением клеток коронавируса, так как не пропускает капли слюны, вылетающие при разговоре, кашле или чихании. Кроме того, они плотнее прилегают к лицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях лечить коронавирусную инфекцию можно дома.

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