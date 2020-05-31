Врачи объяснили, в каких случаях зараженный коронавирусом может лечиться дома

Лечиться дома можно на начальных стадиях. Фото: pixabay

Лечиться дома можно на начальных стадиях. Фото: pixabay

Специалисты Комздрава рассказали, в каких случаях с коронавирусом можно справиться в домашних условиях.

По словам врачей, необходимо для прояснения этого вопроса провести компьютерную томографию. Специалисты отметили, что существует так называемая «эмпирическая» визуальная шкала оценки уплотнения легочных тканей. Лечиться дома можно на начальных стадиях.

Как сообщили в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте», при первичных значениях пациентов также отправляют во временный госпиталь «Ленэкспо».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией. Число зараженных коронавирусом в России достигло 405 843.

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