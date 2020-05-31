Стало известно, кто оказался последними жертвами коронавируса в Петербурге

Новыми жертвами стали пять женщин и восемь мужчин. Фото: комитет по здравоохранению Петербура

Новыми жертвами стали пять женщин и восемь мужчин. Фото: комитет по здравоохранению Петербура

В петербургском комитете по здравоохранению рассказали о последних смертельных случаях пациентов с коронавирусом. Сегодня стало известно, что вирус унес жизни еще 13 жителей.

По данным ведомства, в воскресенье, 31 мая, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила 13 смертей от Covid-19. Новыми жертвами стали пять женщин от 55 до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет.

Напомним, в Северной столице число инфицированных коронавирусом подошло к 16 тысячам. За сутки инфекцию подхватили еще 369 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основной причиной смерти зараженных новой инфекцией пациентов признана двусторонняя пневмония, обусловленная Covid-19. Горожане также страдали хроническими заболеваниями.