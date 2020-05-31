Число жертв коронавируса в Петербурге вновь выросло на 13 человек

Пациенты страдали также такими хроническими заболеваниями как гипертония, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкология. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Пациенты страдали также такими хроническими заболеваниями как гипертония, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкология. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Северной столице вновь зафиксировали 13 смертей.

Как сообщил в воскресенье, 31 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии из жизни ушли 204 человека, у которых был подтвержден вирус. Накануне, 30 мая, эта цифра была равна 191.

Основной причиной смерти признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией. Пациенты также страдали хроническими заболеваниями.

Общее число летальных случаев в России за время пандемии достигло 4 693.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу стало известно о смерти 13 человек с коронавирусом. Самым молодым скончавшимся пациентом стала женщина 65 лет, а самым пожилым – женщина 94 лет.