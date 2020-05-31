В Петербурге число инфицированных коронавирусом подошло к 16 тысячам

В Санкт-Петербурге число инфицированных коронавирусом с начала пандемии подобралось вплотную к 16 тысячам.

За сутки коронавирус подхватили еще 369 горожан. Как сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19, с начала пандемии в городе число заболевших возросло до 15 949 заболевших.

К настоящему моменту число активных случаев превышает 10 тыс. Побороть болезнь за все время удалось 5 680 жителям.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 мая ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве в субботу, 30 мая, на коронавирус нового типа проверили более десяти тысяч человек.