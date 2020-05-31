В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 10 тысяч человек

В Северной столице специалисты каждый день продолжают брать у горожан анализы на коронавирус. За минувшие сутки успели обследовать более десяти тысяч человек.

Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, в субботу, 30 мая, тесты на новую инфекцию Covid-19 сдали 10 124 человека.

На карантине находится 3 590 тысяч человек. Из них 200 — в обсерваторе, 781 — на самоизоляции, 2 609 человек – контактные.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 369 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа.