В Петербурге зафиксировано 369 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксирован 9 268 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 138 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 405 843 зараженных, 4 693 погибших, выздоровело 171 883 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.