Россияне назвали размер желаемой зарплаты

В среднем граждане хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц.

Аналитики провели исследование и выяснили, какая зарплата устроила бы россиян. В среднем граждане мечтают получать около 160 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сервис «Работу.ру».

Отмечается, что россияне называли разные суммы в разных регионах. Самыми высокими были ожидания у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – они хотели бы зарабатывать 175 и 164 тысячи соответственно. Семь процентов опрошенных были бы довольны, получая до 29 тысяч рублей. Многие не против зарабатывать до 49 тысяч, четверть согласны трудиться за сумму до 69 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, на что россияне чаще всего тратят первую зарплату. Согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, 67% россиян помнят свою первую зарплату, остальные – затрудняются в ответе.