Стало известно, на что россияне чаще всего тратят первую зарплату

Женщины чаще тратят первую зарплату на одежду, подарки, жилье и обучение, а мужчины — на бытовые нужды и технику. Фото: Pixabay

Женщины чаще тратят первую зарплату на одежду, подарки, жилье и обучение, а мужчины — на бытовые нужды и технику. Фото: Pixabay

У только начинающих работать россиян изменился подход к первой зарплате. Они стали реже праздновать ее с друзьями в угоду другим покупкам.

Согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, 67% россиян помнят свою первую зарплату, остальные – затрудняются в ответе. При этом чаще всего точную цифру полученных денег называют работники до 24 лет, потому что только недавно начали работать.

Кроме этого, отмечается, что первые самостоятельные деньги россияне в большей степени тратят на покупку одежды и обуви, – такой вариант выбрали 13% респондентов. Другие 9% – стараются купить подарки своим близким. Более скромно поступают 7% опрошенных, – покупают еду или отдают средства родителям.

При этом заработная плата расходится не только на развлечения и еду. 6% респондентов тратили получку на оплату коммунальных услуг или на аренду квартиры. Категория «на себя» пользуется популярностью только у 5%.

Также есть и те, кто смогли себе позволить путешествие с первой зарплаты. Таких россиян оказалось всего 4%. Еще меньше тех, кто отдали все деньги на возврат долгов – 3%, а другие 3% потратили средства на образование.

Праздновать с друзьями первую зарплату стали только двое людей из ста опрошенных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что денежные операции россиян в 2021 году попадут под контроль государства.