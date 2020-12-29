Денежные операции россиян в 2021 году попадут под контроль государства

Изменения не скажутся на работе добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь "серым" компаниям с двойной бухгалтерией и уклоняющимся от уплаты налогов. Фото: pixabay

Изменения не скажутся на работе добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь "серым" компаниям с двойной бухгалтерией и уклоняющимся от уплаты налогов. Фото: pixabay

С 10 января 2021 года в России начнут действовать поправки к «антиотмывочному» закону №115-ФЗ, которые расширяют перечень денежных операций, попадающих под контроль властей.

По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, в связи с нововведением финансовая разведка получит возможность контролировать все почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей; возвращенные неиспользованные авансы за мобильную связь также в размере от 100 тысяч; ставки в азартных играх свыше 600 тысяч рублей, лизинговые операции и любые операции с наличными, превышающие 600 тысяч рублей.

Как рассказал эксперт агентству «Прайм», поправки затронут и сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей. Проверять будут не только покупку, но и аренду, приобретение в ипотеку и коммерческий наем жилья. Соответственно, банки, почтовые отделения, лизинговые компании, нотариусов и риэлтеров обяжут передавать сведения о финансовых операциях на указанные суммы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали чаще приобретать особняки в Англии.