Россияне бросились скупать пустующие особняки в Англии

Цены на британское жилье в ноябре выросли на 0,9% по сравнению с октябрем. Фото: unsplash

Цены на британское жилье в ноябре выросли на 0,9% по сравнению с октябрем. Фото: unsplash

У россиян вырос интерес к элитным особнякам в Англии, хозяева которых оставили дом во время пандемии и переселились ближе к природе. На продажу выставили множество домов в черте города (в основном Лондона) стоимость от 10 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на материал международной группы компаний BARNES. Многие по-прежнему интересуются и строящимися объектами. Ряд клиентов выбирают объекты с помощью специалистов, чтобы избежать неприятных нюансов. Риэлторы отмечают, что молодые клиенты чаще заинтересованы в хорошей транспортной доступности и престижной локации, тогда как старшее поколение заинтересовано в истории особняка.

Эксперты связывают высокий спрос на недвижимость в Англии с нестабильностью рубля, а также получением вида на жительство.Если у мигранта есть инвестиции в акции, облигации и недвижимость в размере от двух миллионов фунтов стерлингов, то он может получить ВНЖ сразу , а претендовать на постоянное место жительства можно будет через пять лет.

Отмечается, что цены на британское жилье в ноябре выросли на 0,9% по сравнению с октябрем. За январь-нояьрь спрос вырос на 51,2% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на автомобили могут вырасти в России на 10% в 2021 году.