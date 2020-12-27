Цены на автомобили могут вырасти в России на 10% в 2021 году

Цены на автомобили могут вырасти из-за дефицита новых машин на рынке в России в 2020 году. Примерный рост составит 10%.

Как сообщает «Коммерсант», в текущем году многие производители были вынуждены приостановить выпуск деталей из-за коронавируса. Это очень сильно повлияло на поставки и на автомобильный рынок в целом.

Кроме этого, производители не создают большое количество товарных запасов. Так как покупательная способность россиян резко снизилась. На это также влияет пандемия, а еще падение рубля.

Таким образом, не хватать деталей и новых автомобилей будет и в следующем году. Кроме этого, произойдет рост цен.

Напомним, что в этом году машины подорожали примерно на 12%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты рассказали, что ждет отечественный авторынок в 2021 году.