Эксперты рассказали, что ждет отечественный авторынок в 2021 году

Эксперты рассказали, что ждет отечественный авторынок в 2021 году
Повышенный спрос на машины сегодня может неблагоприятно сказаться на будущих продажах в условиях подорожания автомобилей и снижения уровня доходов населения. Фото: pixabay

Согласно прогнозам аналитиков агентства «Автостат», повышенный спрос на машины в России пойдет на спад в ближайшее время.

По мнению руководителя ассоциации «РОАД» Вячеслава Зубарева, в следующем году дилеры снова могут столкнуться со снижением числа продаж. Это объясняется текущим повышенным спросом на личный транспорт, а также ростом стоимости автомобилей и изменением уровня доходов россиян — вероятно, не в лучшую сторону.

Генеральный директор АО «Прагматика Лада» Игорь Бадера отмечает, что ухудшение ситуации на отечественном авторынке наблюдается уже сейчас и, скорее всего, продолжится в первом квартале 2021 года. Напомним, что с января по декабрь 2020-го жители России приобрели 1 282 213 новых автомобилей, что на 7,8% меньше прошлогодних показателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам 2020 года.

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