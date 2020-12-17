Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Часто угоняют автомобили Kia. Фото: pixabay

Автостраховщики составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей в уходящем году.

Перове место в этом списке занимает японская марка Toyota, далее следуют корейские автомобили — Kia и Hyundai. Кроме того, часто угоняют японские автомобили Lexus и Mitsubishi, сообщает РИА «Новости».

Чаще всего машины угоняют с парковок торговых центров обычно в дневное время суток и спальных районов по ночам.

По той же причине не рекомендуется оставлять автомобиль с промышленными зонами. Обычно угонщики взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают стекла или используют радиоэлектронные устройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции провели обыск в гараже 46-летнего мужчины и обнаружили там две иномарки, предположительно, украденные в октябре и ноябре 2020 года. Одну из машин похитили в Приморском районе, другую.

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Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России