Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Автостраховщики составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей в уходящем году.

Перове место в этом списке занимает японская марка Toyota, далее следуют корейские автомобили — Kia и Hyundai. Кроме того, часто угоняют японские автомобили Lexus и Mitsubishi, сообщает РИА «Новости».

Чаще всего машины угоняют с парковок торговых центров обычно в дневное время суток и спальных районов по ночам.

По той же причине не рекомендуется оставлять автомобиль с промышленными зонами. Обычно угонщики взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают стекла или используют радиоэлектронные устройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции провели обыск в гараже 46-летнего мужчины и обнаружили там две иномарки, предположительно, украденные в октябре и ноябре 2020 года. Одну из машин похитили в Приморском районе, другую.