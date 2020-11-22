В Ленобласти задержали серийного угонщика «Hyundai Tucson»

Устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанного, его соучастники и судьба похищенных автомобилей. Фото: пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанного, его соучастники и судьба похищенных автомобилей. Фото: пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В деревне Сашино Ломоносовского района Ленобласти задержали жителя Петергофа, подозревающегося в краже двух автомобилей «Hyundai Tucson».

Сотрудники полиции провели обыск в гараже 46-летнего мужчины и обнаружили там две иномарки, предположительно, украденные в октябре и ноябре 2020 года. Одну из машин похитили в Приморском районе, другую — в Красносельском. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 3 млн рублей.

В гараже также нашли устройство для подавления сигналов сигнализации, 2 комплекта гос. знаков, станок для «перебивки» вин номера и наклейки вин номеров. Все улики изъяли и направили на экспертизу. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Отметим, что подозреваемый имеет судимость за незаконный оборот оружия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали водителя, который сбил сотрудника ГИБДД и протащил его на капоте.